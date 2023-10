JUHTKIRI ⟩ Riigikohtu otsus suurendab Ida-Virumaal tööpuudust

Kas ja kuivõrd nende bürokraatlike protseduuride läbitegemine Puhatu lindude elu parandab, on praegu keeruline hinnata, aga sotsiaal-majanduslikus mõttes on see Ida-Virumaale tuntav hoop.

Senise praktika põhjal nõuab selliste tehaste ehituslubade menetlemine ja keskkonnamõjude hindamine ainuüksi protseduuriliselt palju aega. See tähendab, et nii tehase lõpuni ehitamine kui ka selle käivitamine lükkub plaanituga võrreldes edasi. Praegu ei oska keegi täpselt öelda, kas aasta, kaks või veel rohkemgi.

See tähendab aga seda, et sel ajal ei vaja õlitehas töötajaid ja pole vaja ka kaevandada õlitehase jaoks aastas ca kaks miljonit tonni põlevkivi. Senised plaanid on näinud ette, et põlevkivi kasutamine elektrijaamades muutub väikeseks, kuid osaliselt kompenseeriks seda kadu põlevkivi kasutamine uues õlitehases, mis pidi hakkama õli tootma järgmisel aastal. Suuresti seetõttu on hoitud suurt hulka inimesi tööl ka kaevandustes.