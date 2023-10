Lastevanemate protest Toila gümnaasiumiosa sulgemise vastu kogub hoogu

"Vallavõimu esindajad on jätnud mulje, et gümnaasiumiastme jätkamise pooldajaid on nii vähe, et enamik on ju ikkagi selle sulgemise poolt. Petitsioon saigi algatatud seetõttu, et näidata: meid on palju ja see läheb inimestele korda. Tugev tunne, et meid on tõesti palju, tekkis eelmisel neljapäeval kooli lastevanemate koosolekul," ütles kahe lapse ema Maria Ronk.