Katri Raigi ülestunnistus ajendas volikogu liiget linnapea poole pöörduma

See ajendas Narva volikogu liiget Aleksei Mägit pöörduma vastse linnapea Jaan Tootsi poole järelepärimisega, uurimaks, kellele volikogu liikmetest on linnavalitsus sellist preemiat maksnud ja kas saadikute säärane premeerimine on üldse seaduslik.

Katri Raik rääkis konverentsil, et tal ei olnud lihtne veenda saadikuid uue tunnuslausega nõustuma. "Jah, nad ei arvanud sest tunnuslausest eriti midagi, umbes nii, et mis Euroopa, millest üldse jutt... Et Euroopa ei alga Narvast."

Ta märkis, et ei pidanud tol hetkel vajalikuks saadikutele preemiat maksta, kuid seejärel otsustas vahetust teha. "Pakkusin neile tunnuslause vastu preemiat. See oli mu esimene ja viimane "korruptiivne" tegu ja ma ei kahetse seda. Euroopa algab tõepoolest Narvast ja me kanname selle maatüki eest vastutust."