Urmas Reinsalu nõuab valitsuselt Auvere õlitehase ehituse pidurdamise lõpetamist

Urmas Reinsalu veendumuse järgi puudub valitsusel praegu juhtimiskäsitlus selle tehase projekti puhul. "Seda peegeldavad ka need vastakad signaalid, mis valitsuse poolt tulevad. Ühelt poolt üldkoosolekut esindava rahandusministri poolt, mis on olnud ebalevad. Teiselt poolt on tõsiasi, et keskkonnamõjude kompleksuuring ootab kooskõlastust kliimaministeeriumi poolt. Juba juuni lõpus on taotlus esitatatud ja see tuleks kooskõlastada 30 päeva jooksul. Senini ei ole tulnud vastust. Nagu ma aru sain, siis riigikohtu otsuse tegemisel mängis oma rolli see, et see kompleksluba on senini kooskõlastamata," ütles ta.