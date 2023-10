Kortermajas oli gaasileke

Laupäeva õhtupoolikul tuli häirekeskusele teade töötavast vingugaasiandurist Lüganuse vallas Savala külas majas, kuhu päästjad olid samal päeval seadme just paigaldanud. Päästjad tuvastasid, et perenaine oli ahju kütmisel sulgenud liiga vara ahju siibri ja andur näitas vingugaasi ohtlikku taset. Päästjad avasid siibri ja segasid tukke, mis hõõguma hakkasid. Ruumid tuulutati. Päästjad selgitasid naisele, et kütteseadme liiga vara suletud siibri tõttu tuppa imbuv nähtamatu ja lõhnatu ülimürgine vingugaas on tappev ja seda saab avastada ainult vinguanduri abil. Päästjate selgituste peale käskis naine päästjatel andur kaasa võtta, vastasel juhul lubas ta selle minema visata, kui see uuesti alarmi peaks hakkama andma. Päästjad jätsid vingugaasianduri alles ja kodu tuleohutust minnakse uuesti kontrollima.