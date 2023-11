Keemiatööstuse uus raskeõli puhastusseade muudab Kiviõli õhu puhtamaks

Uus raskeõli puhastusseade on Kiviõli Keemiatööstuses viimaste aastate suurim investeering.

„Ühelt poolt kasvatab seade efektiivsust, vähendab kadusid ning lubab toota senisest enam kõrgema kvaliteediga ning kallimat toodet, aga veelgi olulisem on selle keskkonnaaspekt,” rääkis keemiatööstuse juhatuse esimees Priit Orumaa, et tänu kinnisele süsteemile parandab see oluliselt õhukvaliteeti ning vähendab lõhnahäiringuid.