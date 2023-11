Oktoobritorm tegi Narva-Jõesuule kümnete tuhandete eurode eest kahju

Oktoobritormis sai tugevalt kannatada Toila Oru park, kus hävis enam kui 100 puud. Hilisem inventuur näitas, et probleemseid puid, millest enamik tuleb maha lõigata, on pargis kokku 285. Tugevalt sai kannatada ka Jõhvi park, kus murdunud või ümber kukkunud oli mitukümmend puud. Abivallavanem Ilmar Aun ütles, et kindlasti on tulevikus plaanis hävitatud puid asendada, kuid lähiajal seda siiski rahapuuduse tõttu teha ei saa.