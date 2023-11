Regionaalminister Madis Kallas sõitis reede hommikul liinibussiga Toilast Sillamäele, et saada vahetu kogemus ühistranspordist, mille reformi tema ministeerium eest veab.

Maakonnaliinidel sõitjatele on suurim muutus see, et tasuta bussisõit saab selle aastaga otsa. Eeldatavasti 2. jaanuarist tuleb eelmüügist osta kuukaart või poolteiseeurone pilet, bussijuhilt ostes maksab pilet kaks eurot.