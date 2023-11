Ahtmes lapsi relvaga ähvardanud mees sai tingimisi vangistuse

Aleksandr (42) anti kohtu alla süüdistatuna selles, et ta tänavu 11. aprilli õhtul alkoholijoobes olles sihtis Kohtla-Järve Ahtme linnaosas ühe maja juures laskekõlblikust hoiatus- ja signaalpüstolist nelja tüdrukut. Kohus leidis, et Aleksandri tahtliku tegevuse tagajärjel tundsid kannatanud hirmu oma elu ja tervise pärast ning oli alust karta ähvarduse täideviimist, kuna Aleksandr oli nähtavalt alkoholijoobes, käitus agressiivselt ning sihtis ootamatult püstolist alaealisi kannatanuid, kes võtsid tema tegevust tõsiselt ja arvasid, et tegemist on pärispüstoliga.