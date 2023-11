ASi Elektro-Sistem hinnapakkumine oli 87 432 eurot (koos käibemaksuga). Abilinnapea Erik Setškovi sõnul on Kohtla-Järve tänavavalgustusega tegelev Elektro-Sistem linna igal aastal ka pühadeks ära kaunistanud.

"Tänavune jõulukaunistuste hange sisaldab elektripirnide ja muude materjalide soetamist, konstruktsioonide parandamist ja paigaldamist ning hilisemat demonteerimist ja ladustamist," loetles ta. "Kuusepuud leiab ja toob metsast kohale AS N&V, Elektro-Sistemi töötajad peavad need esimeseks advendiks ära kaunistama. Pühadevalgustuse paigaldamine on juba alanud ja peaks novembri lõpuks läbi saama."