Kõigepealt kuulas minister kogukonna arvamust kooli tulevikust. Vastloodud MTÜ Toila Gümnaasiumi Heaks esindajad tõid oma ettekandes välja, et eestikeelse koolikeskkonnaga gümnaasiumi hoidmine on oluline nii kogukonnale kui ka riigi julgeolekule.

"Tahame meelde tuletada, et eestlasi on Ida-Virumaal alla 19 protsendi ja meile on eestikeelse keskkonnaga gümnaasiumi väga vaja," ütles MTÜ juhatuse liige, lapsevanem Piret Toovis, lisades, et Toila gümnaasiumi toetuseks on andnud allkirja 1112 inimest.