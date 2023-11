Iisaku majapõlengus hukkus inimene

Esimesena kell 23.08 kohale jõudnud Iisaku päästemeeskond nägi, et puidust kahekorruseline eterniitkatusega elumaja on lausleekides. Päästetööde käigus selgus, et majas võib olla vaid üks eakas inimene, kuna teine inimene viibib hooldekodus.