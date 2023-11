Küllap on paljud tähele pannud, et elekter ei ole Eestis odav. Hea küll, halb nali. Proovin uuesti: küllap on paljud tähele pannud, et elekter on viimase kolme aasta jooksul mitte üksnes kallimaks läinud, vaid palju kallim kui Soomes ja Rootsis, mis ometi on ühed maailma kõrgemate hindadega riigid.