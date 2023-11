Kui mulle linnapea kohta pakuti ja me seda arutasime, ütlesin kohe, et saan ametisse asuda 1. detsembrist. Kõik linnavolikogu liikmed teadsid seda. Kuid linn ei saanud nii kaua juhita olla, seepärast paluti mul kohe ametisse asuda. Nii et asusin tööle, moodustasin linnavalitsuse meeskonna ja juba on olemas ka abilinnapea, kes mind asendab.