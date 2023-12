Adelbert Pool on ära teinud suure töö, et inimestel nende kodukoha ajalugu ikka meeles oleks.

Reedel esitles Sillamäe muuseum kohaliku kodu-uurija Adelbert Pooli uut kogumikku "Sillamäe ajalugu läbi Vaivara ajaloo". See on juba neljas raamat, mille ta muuseumitöötajate aktiivsel osalusel välja on andnud.