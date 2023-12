Jõhvis hukkus joobes juhi süül jalakäija

Ida prefektuuri Jõhvi jaoskonna välijuht Filipp Muzalevski, et alkoholijoobes mootorsõiduki juhtimine on äärmiselt ohtlik nii juhile endale kui teistele inimestele. "Selline juht on vaja viivitamatult liiklusest kõrvaldada ehk kahtlase sõidustiiliga liiklejast tuleb esimesel võimalusel politseile teada anda. Kahjuks jõudis seekord alkoholijoobes juht liiklusesse ning põhjustas traagilise liiklusõnnetuse, kus inimene kaotas elu," sõnas ta.

Muzalevski hoiatas ka, et oluline on reguleerimata ülekäigurajale lähenedes vähendada sõidukiirust ja veenduda, et jalakäija pole sõiduteel või sinna astumas. "Talvistes oludes tuleb valida sobiv sõidukiirus ning arvestada ootamatu libedusega. Samuti tuleb olla valmis selleks, et lumelt peegeldava päikese või hoopis pimeduse tõttu võib nähtavus olla oluliselt häiritud," rääkis välijuht.