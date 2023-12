Narvalased panevad piiri sulgemiseks vaimu valmis

Narvalane Nikolai on juba saanud infolehe, milles hoiatatakse piiripunkti võimaliku sulgemise ja sellest tuleneva ohu eest teisele poole tõkkepuud "lõksu" jääda. "Muidugi ma kardan seda ning lähen hirmuvärinaga," sõnas ta viis minutit enne Eestist lahkumist.

Tavapärasest aktiivsemale pühadeaegsele liiklusele Eesti-Vene piiril on lisandunud segadus piiripunkti võimaliku sulgemise pärast. Piirivalve hoiatab endiselt, et Venemaale ei tasu praegu minna, kuna nõnda on oht Eestisse tagasi mitte pääseda.