Tema sõnul nõuavad keskonnaamet ja kliimaministeerium, et ettevõttel oleks järgmise aasta lõpuks ehitatud väävlipüüdmisseade, mis maksab 20 miljonit eurot. Ühe aastaga ei ole võimalik sellist seadet valmis saada. Ta tunnistas, et selle rajamiseks ei ole ettevõttel vaba raha ega ka kindlust, et see investeering tühja ei lähe, kuna põlevkivi kasutamises on nii palju ebakindlust.