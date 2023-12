Ida-Viru kortermajad saavad jaanuarist remonditoetust taotleda

KredExi eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juht Triin Reinsalu julgustab kõiki taotlust esitama, sest kunagi varem pole Ida-Virumaal olnud paremaid võimalusi riikliku toe abil oma kodumaja korda teha. "On võimalik otsustada nii osalise kui ka tervikliku rekonstrueerimise kasuks ning mõlema puhul on võrreldes varasemate aegadega suurem toetuse määr," sõnas ta. Kui varem kattis toetus tervikliku rekonstrueerimise puhul 50%, siis nüüd 70% tööde maksumusest. Osalise rekonstrueerimise puhul on toetusmäär 40%, varem oli see 30%.