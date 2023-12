Noored kunstnikud kandsid paberile muusikast inspireeritud mõtted

"Ahtme kunstide kool on seda konkurssi korraldanud juba üle 20 aasta ja sellest on kuulnud paljud," rõhutas ta. "Idavirukad on alati kõige aktiivsemad, ent iga aastaga lisandub üha uusi autoreid ka teistest Eesti linnadest ja riikidestki. Sel aastal oli uusi osalejaid mõnevõrra vähem, kuid mitte sellepärast, et teema oleks keeruline olnud, lihtsalt mõnele on saatmine kallivõitu, mõne riigiga aga on suhted sõja tõttu katkenud. Ent kvantiteet ei olegi peamine, tähtis on, et noored kunstnikud saaksid oma mõtteid ja tundeid paberil väljendada ning vaatajaile nõnda elamusi pakkuda."