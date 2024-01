VIDEO ⟩ Nagu põnevusfilmis: sõiduauto saabus Jõhvi politseimaja ette mööda jalakäijate treppi

Jõhvi politseijaoskond jagas sotsiaalmeedias valvekaamera salvestist trepisõidust, mida tavaliselt näeb tagaajamisega põnevusfilmides. Eakas härrasmees tõi oma kaaslase politsei- ja piirivalve teenindussaali ukse ette olles eelnevalt pööranud sõiduteelt treppidele, mis on mõeldud jalakäijatele. Sellise ebatavalise manöövri tõttu keegi viga ei saanud.

Mees selgitas politseile, et oli ise ka juhtunust šokeeritud ja tegemist polnud siiski viisakusžestiga vaid eksimusega.

Jõhvi politseijaoskonna töötajad tõdesid, et kuigi nad on harjunud oma töös igasuguseid kummalisi ja ootamatuid asju nägema, siis see vaatepilt pani ka neid pisut imestama.