Sinimäel rüüstati jälle sõjameeste mälestusmärke

Ööl vastu 31. jaanuari avastati, et Sinimäe alevikus sõjamuuseumi juures on punase värviga soditud kolme mälestusmärki. Täpne kahju ja teo toimepanija selgitatakse alustatud kriminaalmenetluse käigus, teatas politsei.

See on vähem kui aasta jooksul juba kolmas kord, kui Sinimäe mälestusmärke teotatakse.

Tänavu 23. jaanuaril sai politsei teate, et Sinimäe alevikus Grenaderimäel asuval Sinimäe memoriaalil on rüüstatud kolme mälestusmärki.

Sealsamas Grenaderimäel vandaalitseti ka möödunud aasta maikuus, kui tundmatud kurjategijad lükkasid ümber kolm seal asuvat mälestuskivi. Lisaks rüüstati sõjamuuseumi ja maantee ääres asuvaid mälestuskive. Narva-Jõesuu linnavalitsus taastas need mälestusmärgid, kuid politseil kurjategijaid tabada ei õnnestunud.

Pärast seda juhtumit selgus, et mälestusmärkidel polegi juriidilist omanikku, ning Narva-Jõesuu linnavalitsus alustas menetlust, et need enda omandusse võtta.