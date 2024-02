Jõhvi sotsiaalteenistuse juht peab endise vallavanema etteheiteid toidupangale pahatahtlikeks

Jõhvi volikogu liige, keskfraktsiooni juht Aleksei Naumkin väidab toimetusele saadetud kirjas, et tema poole pöördus kahe lapse ema, kes rääkis, et valla sotsiaalteenistus määras talle kolmeks kuuks toiduabi, kuid toidupangast Kaare tänaval on ta saanud riknenud toitu.