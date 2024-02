JUHTKIRI ⟩ Sünnipäev ja sõda

Muidugi on pidupäeval raske rääkida süngetest asjadest, kuid paraku on nii, et soovides elada tulevikus turvalises ja demokraatlikus heaoluriigis, tuleb olevikku suhtuda realistlikult ja vaadata ka meie riigi sees toimuvat kriitilise pilguga. Roosad prillid pole hea abivahend riigi ehitusplatsil.

Siiski ei saa unustada ka positiivseid noote. Loodetavasti on kaks aastat kestnud sõda muutnud tsiviliseeritud maailma mõtlemist nii, et meie riigi julgeolek on tegelikkuses nüüd paremini kaitstud kui enne. Nähes maailmas toimuvat, on meie inimesed loodetavasti veelgi rohkem hakanud väärtustama seda riiki ja ühiskonda, kus me elame. Aga mida rohkematele siin elavatele inimestele on vaba Eesti riiki tarvis, seda enam on meil ikka ja jälle põhjust hüüda: "Elagu Eesti!"