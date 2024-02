Ragn-Sells otsib Narva uue ringmajandustehase tootmisjuhti

Tootmisjuhi esimene ülesanne on palgata vajalikud spetsialistid, et alustada Ragn-Sells Eesti tütarettevõtte R-S OSA patenditud tehnoloogiliste lahenduste katsetamist. Testid peaksid jätkuma uues demotehases, mis praeguste plaanide järgi alustab püsivalt tööd 2025. aastal. Demotehase töös hoidmise, seal tootmisprotsesside analüüsimise ning täiustamise kõrval on tootmisjuhi põhiline väljakutse 2030. aastaks käima panna põlevkivituhkade väärindamise tööstuslik tehas Narvas Balti elektrijaama tööstusterritooriumil.

Ragn-Sellsi põlevkivituhkade väärindamise projekti juhi Alar Saluste sõnul ootavad nad oma meeskonda inimest, kes mõistaks selle võimaluse laiemat tähtsust ja väärtust. "Me oleme tänu koostööle Eesti Energiaga ning Eestis läbi viidud teadusuuringutele suutnud viie aasta jooksul tõestada, et need miljonid tonnid tuhka, mis pärast elektri tootmist pandi aastakümneteks mäkke seisma ning millele pole seni suudetud õiget rakendust leida, on tõelised materjalipangad. Neis mägedes on peidus mitmed Euroopa Liidus juba kriitiliseks kuulutatud toorained, mida me saame oma unikaalse lahendusega hakata nüüd tuhast välja võtma ja taaskasutama, selle asemel et neid saastavate meetoditega endiselt maa seest välja kaevata."