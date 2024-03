Auvere õlitehase ehituse seiskamine on läinud maksma 20 miljonit eurot

Tehast rajava Eesti Energia tütarettevõtte Enefit Power juhatuse esimees Andres Vainola ütles, et kohtuasja tõttu läks tehase ehitusaeg neli kuud nihkesse. "Ehitus seisis täielikult kaks kuud. Seetõttu tõmbasid kõik partnerid tempot maha. See on täiesti arusaadav. Sellises teadmatuses vaatavad nad, et saaks poolelijäänud ehitustööd akteeritud ja selle eest raha kätte," sõnas ta.