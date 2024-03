Reedel Pargi tänava autosalongis peetud kliendipäeval tutvustati kaht siinsel turul uut automudelit. Kui Isuzust on paljud midagi kuulnud ja nii mõneski firmas, kus on vaja kastikat, ka need autod muude pikapite kõrval olemas, siis KGM on täitsa tundmatu nimi.