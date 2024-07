VIDEO Kettaheite valitsev Euroopa meister Kristjan Čeh jäi Jõhvis tehtud olümpiavõistluse peaprooviga rahule

Pariisi olümpiamängude üks kullafavoriite kettaheites Kristjan Čeh ütles pärast võistlust, et on tulemusega rahul arvestades, et see sai tehtud ajal, mil ta on treeningkoormustest veel veidi väsinud ja olümpiamängudeks püüab ta veel täiustada tehnilisi nüansse.