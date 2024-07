Mitu nädalat kadunud olnud noor naine leiti surnuna

Politsei teatas kolmapäeva õhtul, et naise surnukeha leiti Tallinnast juba 4. juulil, kuid tema isikut ei õnnestunud koheselt tuvastada. Nüüd on kindlaks tehtud, et tegemist on Kohtla-Järvel kadunud naisega. Tema surmas ei ole alust kahtlustada vägivalda, kuid täpsemad asjaolud on veel selgitamisel.