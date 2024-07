Jõhvi kesklinna ärikeskuste parklad muutuvad tasuliseks

Kuigi märgid on paigaldatud, praegu veel parkimise eest tasuma ei pea ja trahvi ei saa. Tsentraali ja Jewe ärikeskuste juht Anneli Mänd ütles, et täpne kuupäev, millal tasuline parkimine rakendub, selgub lähiajal, kuid eeldatavasti on see augusti keskpaigas.