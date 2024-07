Praegu on siin tõesti vaikne, ütleb metsamajakese omanik, Pähkli talu peremees Viktor Lehtse, et juulikuus linnulaulu enam ei ole.

Mais-juunis on siutsumist-säutsumist ja muid hääli nii palju, et kui sellega harjunud pole, hakkab kõrvadel lausa valus. Rukkirääk, peoleo, öösorr, sookured, ööbikud, kuldnokad, nepid... Ja kotkad − kotkapesa on sealsamas lähedal.