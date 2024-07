Sigrid Välbe (vasakul) ja Piret Hartman helistasid avatud talude päeva kuljustega avatuks. "Meil oli plaan helistada neid hobuserangide küljes, aga need rangid on nii rasked, et vajavad ülestõstmiseks lausa ühte hobujõudu," kommenteeris Välbe.

Foto: Peeter Lilleväli / Põhjarannik