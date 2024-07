MALEVLANE Mart Laar: Georg Sooden oli Eesti üks legendaarsemaid sõdureid II maailmasõjas

Veel samal õhtul enne pimedat asusime Sinimägedele positsioonidele. Tuli liikuda mõni km mööda mürskudest ülesküntud maanteed, kus aeg-ajalt veel mõni raske vaenlase mürsk prahvatas. Siin ja seal lamasid langenud sõdurid Eesti vappidega Saksa mundreil. Oli juba öö, kui pataljon lõpetas liikumise. Eemalt paistsid mahajäetud lastekodu kontuurid. Õhus oli tunda põleva õli lõhna ning mingit muud teravat kõrbevingu, mida haistes tahes-tahtmatult võpatasid. Lõhn pärines põlenud inimkehadest. Ja õige! Ööpimeduses paistiski suitsevaid teraskolosse − vaenlase tankid −, mõnelgi neist rippumas poolsöestunud sõdur tornis, nii kuidas surm oli teda tabanud leegitsevast tankist välja ronides. Liikumisel kohtasime kümmekonda belglast, kes peata kanadena ringi luusisid. Küsimustele saime vastuseks, et nad samal päeval kuskil Sinimägede rajoonis olid kaotanud suurtükitules terve pataljoni langenute ja haavatutena ja nüüd polevat neil kuskil olla... Võib-olla oli nende demoraliseerunud sõdurite jutt liialdatud, võib-olla mitte. Igatahes tunnistasid kohati purukslastud mets ja arvukad mürsuaugud tugevast venelaste suurtükitulest selles lõigus. Et Sinimäed said nii paljude Eesti sõdurite hauaks ning et seal pandi punkt ka Idapataljoni nr 659 saatusele, seda me siiski ei aimanud."