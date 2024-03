Petturite õnge läinud inimesed on viinud suuri summasid pakiautomaati ja rahast ilma jäänud

Kurjategijad esitlevad end panga, politsei või mobiilside operaatori töötajana. Kõnes väidab helistaja, et inimese kontol on tekkinud probleem ning selle lahendamiseks tuleb kiirelt tegutseda.

Näiteks on öeldud, et pangakontole on ligi saanud võõras inimene või on muudetud inimese telefoninumbrit. Helistaja veenab inimest oma pangakontolt kogu raha sulas välja võtma ja pakiautomaati viima. Väidetakse, et pangatöötaja viib selle turvalisemale kontole. Samuti teatati juhtumist, kus sooviti inimesega tänaval kokku saada, et ta raha väidetavale pangatöötajale üle annaks.

Põhja prefektuuri raskete kuritegude talituse juhi Vjatšeslav Milenini sõnul teevad politseinikud tööd selle nimel, et need kurjategijad kiirelt tabada. „Meil ei ole veel selgust, kas neid pettusi teevad kohalikud või on siia tuldud mujalt. Igal juhul tasub olla kõigil hoolas, sest juhtumeid on mitmeid ning kurjategijad tegutsevad kiirelt.“

Esmaspäeval, 25. märtsil andis Tallinna elanik väidetavale kullerile sularahas 7300 eurot.