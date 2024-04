Kohtla-Järvele on kavas ehitada veel üks korterelamu psüühikahäiretega inimestele

2020. aastal valmis Ahtme linnaosas Salu tänava kortermaja, mis on koduks kuni 24-le psüühilise erivajadusega inimesele. Nüüd taotleb AS Hoolekandeteenused Kohtla-Järve linnavalitsuselt projekteerimistingimusi Järve linnaosas asuvale Vahtra tn 18 kinnistule, et rajada sinna korterelamu psüühiliste erivajadustega inimestele.