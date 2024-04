Politseisse pöördus Narvas elav 56aastane naine, kellele helistasid petturid ning andsid teada, et tema telefonileping on lõppemas ja selle pikendamiseks peab naine ütlema enda isikukoodi ja sisestama PIN-koodi. Seejärel anti naisele suunis, et ta peab oma kontolt sularaha välja võtma ja pakiautomaati panema, mida ta ka tegi. Lõpuks kaotas ta nii 1500 eurot.