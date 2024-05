Keemiatund tuhamäel õpetas gümnasiste nägema jäätmetes varandust

Tuhamägedest avastatud rikkustest ja sellest, kuidas tööstusjäätmetest väärtuslikke materjale toota, rääkis koolinoortele Ragn-Sellsi põlevkivituhkade väärindamise projekti juht Alar Saluste. Kuulajad said teada, et Ida-Virumaal on ladestatud ligemale miljard tonni tööstusjäätmeid ning sellest umbes poole moodustab põlevkivituhk. Just seda materjali on Ragn-Sells Eesti tütarettevõte R-S OSA asunud väärindama.