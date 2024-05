Olümpiavõitja meenutas spordisangar Heino Lippu

Ajakirjanik ja meediaekspert Raul Rebane ütles kaks aastat tagasi Maidla mõisapargis, et kuju avamise sõnavõttudes öeldi valesti, et Heino Lipp on Eesti kõigi aegade üks paremaid kergejõustiklasi ja sportlasi. "See on vale. Minu meelest on Heino Lipp maailmas läbi aegade üks andekamaid sportlasi. See, et ta võimed jäid arendamata tiitliteks, oli aja, mitte Heino Lipu süü," sõnas ta.