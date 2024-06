Rannapungerjal valmis uus puhkekeskus

Jõekääru puhkekeskuse juhi Maive Raudveri sõnul on Rannapungerja jõe äärde rajatud üheksa kämpingumaja, mis on mõeldud neljale-viiele inimesele. Igas terrassiga majas on kööginurk pliidi ja külmkapiga ning pesemisruum ja tualett. "Neis majades on võimalik elada ka talvel," lisas ta.