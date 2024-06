VIDEO ja PILDIGALERII Kohtla-Järve pidas teksastiilis peoga sünnipäeva

Kohtla-Järve volikogu aseesimees Sergei Lopin ütles, et Kohtla-Järve on hea paik elamiseks, kuna siin on toredad inimesed, head kultuuriasutused ning kohad, kus saab trenni teha ja puhata. "Kohtla-Järve on väga roheline linn. Siia tasub tulla ja ei tasu karta, et siin on kõik halvasti," sõnas ta, kutsudes noori Kohtla-Järvele elama.