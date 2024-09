Jõhvi ja Toila jäävad pärast ühinemist vallaks

Jõhvile linna staatuse saamise eest tuliselt võidelnud praegune volikogu esimees Vallo Reimaa ütles, et kuigi argumente oli mõlema variandi poolt, on kõige olulisem, et juhtrühm jõudis kokkuleppele. "See küsimus on nüüd suletud ja see võimaldab ühinemisprotsessiga edasi minna," märkis ta.