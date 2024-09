Venelased varastasid piiripoid, Eesti paadijuhid saavad piiririkkumiste eest trahvi

23. mai öösel eemaldas Venemaa piirivalve Narva jõelt Narva ja Narva-Jõesuu vaheliselt alalt Eesti vetesse paigutatud poid, mis olid kasutusel laevatee tähistamiseks. Eesti ametivõimud rääkisid hiljem, et kuigi piirivalve oli poide teisaldamise ajal sellest teadlik, saadi aru, et tegemist on provokatsiooniga, ja seetõttu otsustati, et poide teisaldamist takistama ei hakata.