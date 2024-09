Narvas häirib tee-ehitus mitme kooli õppetööd

Narva tänavune suurim tee-ehitusprojekt on Vestervalli, Kraavi, Karja, Hariduse ja Vaeselapse tänava teelõikude rekonstrueerimine. Tegemist on vanalinna piirkonnas paikneva üsna suure elamu- ja hariduskvartaliga, kus tegutsevad Narva eesti gümnaasium, kaks põhikooli, muusikakool ja lasteaed. Neist enamiku puhul on tegemist sel aastal valminud uute hoonetega.