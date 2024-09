Seitse inimest said Narvas ühel päeval gaasimürgistuse

Päästeamet tuletab meelde, et vingugaas on lõhnatu, värvitu ja maitsetu ning selle leket ja levikut on vastava andurita võimatu tuvastada. Vingugaasi­andur annab häiresignaaliga märku, kui vingugaasi kontsentratsioon õhus hakkab lähenema tasemele, mis on ohtlik inimese tervisele.