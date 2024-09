NÄDALA KUJU Tarmo Post

Kuid samas kooliperele tehtud pöördumises tõi Post ka ise välja, et need kaks aastat olid ühed raskemad tema senises töömehe elus ja peaaegu terve aasta kestnud ministeeriumi järelevalve kooli tegevuse üle lisas rohkelt pinget tavapärasesse kooliellu. Järelevalve tulemusel kevadel valminud akt Postile armu ei andnud. Juhtida eesti kooli, kus suurem osa õpilastest on venekeelsetest peredest, ongi suur katsumus igale koolijuhile.