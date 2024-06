Tanklas varastati rahakott

Narvas rünnati naist ja meest

Samal päeval teatati politseile, et Narvas Spordi tänaval lõi 44aastane mees 28aastast meest.

Toilas ja Narvas tegutsesid ehitusmaterjalide vargad

17. juunil avastati töömaterjalide vargus Toila vallas. Vargusega tekitatud kahju on umbes 40 000 eurot.

18. juunil sai politsei teate, et Narvas on eramu hoovist varastatud puidust lauad ja prussid. Esialgne kahju on 300 eurot.