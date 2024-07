Selgus Jõhvi tulevase raamatukogu arhitektuurikonkursi võidutöö

Žürii hinnangul on hoonel tugev karakter ja kontseptuaalne ülesehitus, mis eristub muust – geomeetriline viisnurkne maja on nagu tahukas teiste seas, justkui geomeetriline jõhvikas. Hoone on ruumikas, kaasaegne, valgusküllane ja ei mõju elitaarselt ega kallilt. Ruumijaotus on hea ning soosib raamatukogu töö ja noorte integreerumist. Tööst õhkub soojust ning liutoru laste alas on armas lisanüanss.