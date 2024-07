POLITSEI Naine andis advokaadiks kehastunud kelmile 1000 eurot

Narva-Jõesuus elav naine sai telefonikõne tundmatult, kes väitis, et on advokaat ja esindab tema tütart, kes olevat põhjustanud liiklusõnnestuse, ning tema kaitsmiseks olevat raha vaja. Sõnaosav ja hingekeeltega manipuleerimises osav kelm sai naise lõpuks nõusse ning too loovutaski talle 1000 eurot.