Sportimisvõimalused Ida-Virumaal on muutunud üha paremaks

Kui veel 10-15 aastat tagasi oli Ida-Virumaal isegi lihtsaks jooksmiseks häid võimalusi keeruline leida − tuli leppida viltuste kõnniteede või lagunevate staadionidega −, siis nüüdseks on olukord kõvasti paremaks muutunud. Uue tartaankattega staadion on enamikus linnades peale Sillamäe, kus staadioni renoveerimine peaks aga lähiaastatel samuti pihta hakkama.

Lisaks on valminud kümnete kilomeetrite ulatuses terviseradu ja rattateid, mis sobivad samuti aktiivseks liikumiseks ja mitmete spordialadega harrastamiseks. Juurde on tulnud palliplatse ja uus ujula on valminud nii Kohtla-Järvel kui ka Narvas.

Siinkohal ongi asjakohane kutsuda üles üha paremaid sportimisvõimalusi, mille rajamiseks on kulutatud hulganisti avalikku raha, ka rohkem kasutama. See on kõigi enesetunde ja tervise huvides. Ida-Virumaal on praegu ka eriline privileeg teha erinevalt näiteks pealinnast trenni üsnagi privaatsetes oludes, kus pole vaja teiste harjutajate vahel vaba ruumi pärast nügida ega passida.