NIKOLAI PAVLENKO Kas ammune unistus saab teoks?

Et selgitada minu rõõmu tagamaid, peab minema ajas 35 aastat tagasi. Siis õnnestus mul tolleaegse NSVLi ajakirjanike liidu koosseisus osaleda iga-aastasel Itaalia kommunistliku ajalehe festivalil, mille raames peetud turismialasel seminaril astusin üles ettekandega Peipsi järve põhjaranniku turismialasest potentsiaalist.

Mul vedas, et olin just veidi enne Itaalia reisi ette valmistanud Peipsi-äärseid alasid käsitleva artiklite sarja, mis oli Eesti ajakirjanike liidu poolt preemiavääriliseks tunnistatud. Need kogutud materjalid saidki minu ettekande aluseks ja ma olen uhke, et 47 ülesastuja seast tunnistati ka minu ettekanne ametlikult viie kõige huvipakkuvama hulka kuuluvaks.

Meil tuleb õppida hindama meile oma looduse poolt kingitut ning seda enda kasuks ja oma külaliste rõõmuks rakendada. NIKOLAI PAVLENKO, literaat, tõlkija, koduloolane

Pean aga tunnistama, et edu ei põhinenud siiski üldse mitte minu haaraval esitusel. Minu kuulajaid hämmastas fakt, et sealsamas, selle suurepärase ranna lähedal võis… korjata seeni ja marju! Meile on see justkui tavapärane, kuid kogu Euroopas on selliseid kohti vähe leida. Ent kui mulle esitati küsimus taristu olemasolu kohta selles imelises paigas, siis pidin õigupoolest tunnistama, et midagi asjalikku mul selle kohta neile kosta polnud: ei olnud meil tol ajal seda vajalikku taristut.